Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на 4 напрямках.

Протягом минулої доби українські захисники відбили понад 40 атак противника на різних ділянках фронту.

Станом на ранок 6 квітня ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у Facebook.

Оперативна обстановка на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без змін.

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Минулої доби ворог вів щільний вогонь по Харківській області, обстріляв Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне. Також обстріляв населені пункти Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку армія РФ ударів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське в Луганській області.

На Лиманському напрямку ворог продовжив вести наступальні дії біля Кремінної та Спірного - успіху не мав. Протягом доби ударів артилерією зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка - Донецької області.

Також окупанти продовжують спроби взяти штурмом місто Бахмут. Там тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 16 атак противника в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Від обстрілів росіян постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському ворог вів наступальні дії в 4 районах: Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Наразі запеклі бої тривають за Мар’їнку. На цій ділянці фронту ЗСУ стримали 19 ворожих атак. Росіяни вели вогонь по Новокалинівці, Авдіївці, Нетайловому, Первомайському, Мар’їнці та Побєді.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

На території тимчасово окупованого Криму загарбники продовжують будувати оборонні споруди у населених пунктах Джанкойського району.

За добу армія РФ завдала 5 ракетних та 18 авіаційних ударів по наших територіях та здійснила 53 обстріли з РСЗВ.

РФ створює з резервістів спецпідрозділи "Шторм Z"

Нагадаємо, що у своєму останньому звіті аналітики американського інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на документ, який потрапив до рук українського військового, повідомили про активне формування нових підрозділів "Шторм Z" з боку Міноборони РФ.

Їх створюють поза штатним армійським корпусом та планують задіяти у міських боях на передовій. Зокрема, йдеться про напрямок Авдіївка-Донецьк.

За словами українського експерта Сергія Згурця, РФ намагається реалізувати схожу модель захоплення як Бахмута, так і Авдіївки - там тривають бойові дії в міській забудові.

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