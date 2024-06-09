Моторошна тиша досі панує серед союзників Києва, незважаючи на дозвіл США вести вогонь у тилу Росії.

Ракетний натиск України налякав правителя РФ Володимира Путіна, але не зміг розбудити Захід, моторошна тиша досі панує серед союзників Києва, незважаючи на дозвіл США вести вогонь у тилу Росії. Про це пише The Telegraph.

Автори зазначають, що боротьба України за виживання поки що майже не фігурує у виборчій кампанії у Великій Британії, але оскільки прем'єр-міністр країни Ріші Сунак летить до Італії, щоб приєднатися до інших світових лідерів на G7 у четвер, ця все більш кровопролитна війна в центрі Європи буде головною темою порядку денного.

"Жахлива фігура Володимира Путіна кине довгу тінь на саміт на морському курорті Фазано. ... Він погрожує помститися країнам НАТО тепер, коли президент Байден наслідував приклад Британії, надавши Україні дозвіл на використання наданих США ракет HIMARS проти цілей у Росії", - йдеться у статті. Відео дня

Видання констатує, що для українців дивно, що їхня війна "зникла з наших перших сторінок".

"Найстрашніший злочин у Європі з 1945 року був затьмарений гуманітарною кризою в Газі. Не Путін, а Нетаньяху тепер грає роль ворога номер один. У західних столицях чи студентських містечках масових протестів проти Росії немає. Натомість панує моторошна тиша", - резюмують автори.

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