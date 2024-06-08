Президент США продовжує державний візит до Франції.

Під російською загрозою перебуває не лише Україна, а й уся Європа. Про це у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив глава Білого дому Джо Байден.

Він вкотре наголосив, що Вашингтон підтримуватиме Україну у боротьбі проти російського вторгнення.

"Путін не зупиниться в Україні. Загроза нависне над усією Європою, і ми не дозволимо цьому статися. США стоять пліч-о-пліч з Україною. Знову хочу сказати - ми нікуди не підемо", - сказав президент США. Відео дня

За його словами, новий пакет військової допомоги для України від США на 225 мільйонів доларів є вже шостим відтоді, коли американський Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу на майже 61 мільярд.

"Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили", - зазначив Байден.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні президент США Джо Байден вибачився за затяжну затримку допомоги для України. Він пообіцяв, що Вашингтон не відступить від підтримки Києва.

Як сказав Байден, "Україна є оплотом у боротьбі з агресією".

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