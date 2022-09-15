За його словами, це свідчить про наростання кризи в діях російської армії на правому березі.

Удар окупантів по дамбі в Кривому Розі мав на меті не лише завдати шкоди цивільній інфраструктурі, а й зірвати наступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

Про це заявив радник ОП Олексій Арестович.

За його словами, це свідчить про наростання кризи в діях російської армії на правому березі.

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"Вони сьогодні влупили по греблі в Кривому Розі чекаючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза на правому березі", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, також Арестович назвав напрямок, на якому росіяни вибудовують "страшну" оборону. Туди доїхало до шести батальйонних тактичних груп.

За словами Арестовича, "ми б звичайно напали, але для такого нападу при такій кількості їх військ необхідно дуже багато сил".

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