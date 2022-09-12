Туди доїхало до шести батальйонних тактичних груп.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович оцінив перспективи наступу Збройних сил України на Запорізькому напрямку найближчим часом.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Ці "герої" страшенно бояться наступу по лінії Запоріжжя-Мелітополь і весь час кидають туди нові війська. Туди доїхало десь чотири-шість батальйонних тактичних груп - вони там вибудовують страшну оборону", - зазначив він.

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За словами Арестовича, "ми б звичайно напали, але для такого нападу при такій кількості їх військ необхідно дуже багато сил".

"Будемо дивитися... З іншого боку - хто його знає? Раптом вони у нас і знайдуться", - додав радник Офісу президента України.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військовослужбовці звільнили від російських окупантів вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів нашої території.

Раніше стало відомо, що російські загарбники і колаборани перенесли дату проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей з 11 вересня на 4 листопада.

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