Крім цього, допомагають партизани, які можуть атакувати ворога в тилу.

Українські військові продовжують атакувати російських окупантів і досягли успіху біля Кремінної у Луганській області. Як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що захисники нашої країни готуються до відновлення наступу на Лиманській ділянці.

"8 і 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Як повідомляв Генштаб України, 8 і 9 січня українські війська відбивали атаки російських військ на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нейтралізували українські диверсійні групи на північний захід від Сватового в районі Котлярівки, Новоселівського та дворічного", - зазначено у звіті щодо ситуації на фронті.

Аналітики навели заяву російського пропагандиста Рибаря, який заговорив про те, що українське командування проводить ротацію сил на лінії Куп'янськ - Сватове. В цей же час рашисти намагалися відбивати атаки наших військових в районі Кремінної, так вони хотіли відновити втрачені позиції.

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"Український Генеральний штаб заявив, що російські війська атакували райони Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної), Білогорівка (10 км на південь від Кремінної) і Краснопопівка (6 км на північ). Кремінної). Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив 8 січня, що в районі Кремінної йдуть запеклі бої і що російські війська перекинули в цей район кілька десантно-штурмових батальйонів і важку техніку для утримання лінії оборони", - наводять інформації експерти.

Також аналітики згадали, що пропагандисти вже почали панікувати, говорячи про відновлення наступу ЗСУ на Лиманській ділянці на захід від Кремінної. І поки російські "воєнкори" вкотре не можуть приховати розчарування від подій на фронті, наші захисники продовжують докладати максимум зусиль, щоб вибити рашистів з українських територій.

"Бойові кадри з геолокацією показують дуель між російськими та українськими танками на південний захід від Кремінної біля Діброва, що вказує на те, що українські війська, ймовірно, досягли успіхів у лісовому масиві на захід від Кремінної. Російські джерела продовжували обговорювати дії української розвідки в цьому районі на північний захід від Кремінної", - резюмували аналітики.

Крім цього, росіян лякають українські партизани. Так, окупанти побоюються, що вони можуть атакувати російські об'єкти вздовж критичних наземних комунікацій в тилу Луганської області. 8 січня в так званому "МВС" невизнаної "ЛНР" вже заявили про диверсію і мінування газопроводу. А в тимчасово окупованому Алчевську "чомусь" вмикалися сирени, що сповіщають про повітряну тривогу.

Ситуація в Луганській області

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай поділився думками про те, що звільнення Кремінної допоможе повністю знищити російське угруповання на Бахмутському напрямку. Він зазначав, що у рашистів немає ніяких успіхів.

Незважаючи на очевидні провали на фронті, окупанти намагаються вилучати з обігу гривню в Луганській області. Росіяни організували масові рейди на торгових об'єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків.

За словами військового експерта Коваленка, зараз захисники України готуються до контрнаступу на Луганському напрямку. ВСУ чекають відповідних погодних умов.

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