Очільник Луганської ОВА підкреслив, що російська армія зазнає масштабних втрат серед особового складу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що звільнення Кремінної допоможе повністю знищити російське угруповання на Бахмутському напрямку.

"Росіяни намагаються втримати Кремінну всіма силами. Оскільки, після звільнення Кремінної, ЗСУ можуть повністю розбити російські війська під Бахмутом. Кремінна хоч і не так часто звучить в інформаційному полі, як Бахмут, проте для нас її звільнення є мотивацією, а для росіян демотивацією", - розповів Гайдай для "Еспресо".

Очільник Луганської ОВА підкреслив, що російська армія зазнає масштабних втрат серед особового складу.

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"В росіян взагалі ніяких перемог немає на полі бою. Вони радіють, коли можуть просунутись на кілька метрів. В них дуже величезні втрати. Мобілізовані росіяни бояться своїх же. Бояться, що їх будуть розстрілювати, якщо вони не підуть вперед, або будуть тікати", - додав він.

Ситуація в Луганській області - бої за Кремінну

Раніше Гайдай казав, що бійці ЗСУ просунулися вперед у напрямку Кремінної на понад два кілометри.

Додамо, що Росія перекинула у напрямок міста Кремінна Луганської області найбільш боєздатні підрозділи та важку техніку.

Нагадаємо, що у квітні минулого року рашисти окупували Кремінну. Деокупація цього міста відкриє дорогу на Рубіжне.