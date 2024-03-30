Водночас у ЗСУ наголошують, що основна ідея цих муляжів - вимотати противника і побачити його позицію, а для перемоги у війні потрібна справжня зброя.

Україна будує муляжі зброї з підручних матеріалів, щоб дати Росії на фронті хибні цілі. Як пише The Telegraph, останнім часом попит на муляжі зброї на фронті різко зріс, оскільки українські війська стикаються з посиленням російських ударів і скороченням поставок.

Українські добровольці будують моделі ракетних установок і артилерійських знарядь із підручних матеріалів у натуральну величину, щоб обдурити Росію і змусити її витрачати боєприпаси на знищення хибних цілей.

Так, тільки одна з груп за останній рік побудувала понад 200 макетів протитанкових керованих ракетних установок "Стугна" і двох гаубичних артилерійських знарядь Д-20, що були розгорнуті на фронті. На розробку першої імітаційної ракетної установки пішло два місяці, а її вартість склала близько 3000-4000 гривень. Але відтоді виробничий процес було прискорено до кількох днів, а ціну знижено до 1000 гривень.

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Також надійшло замовлення на розробку складніших моделей, зокрема макет ракетного комплексу "Патріот". Його розробка обійдеться приблизно у 10 000 доларів. Також українці створюють фальшиві системи "Старлінк", по яких також б'ють росіяни. Фальшиві термінали розміщують поруч зі справжніми, щоб збити з пантелику російську розвідку.

Водночас бійці ЗСУ зазначають, що фальшива зброя навряд чи стане вирішенням проблеми затримок із західною допомогою.

"Основна ідея цих моделей - вимотати противника і побачити його позицію. Нам потрібна справжня зброя, тому що ми можемо виграти війну тільки зі справжньою зброєю".

Дефіцит боєприпасів на фронті

Заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк повідомляв, що співвідношення витрат артилерійських снарядів наразі становить 1:7 на користь ворога, але ситуація має покращитися найближчими місяцями завдяки допомозі партнерів.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив, що українським силам, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. Це станеться в тому разі, якщо США не нададуть необхідну військову допомогу Україні.

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