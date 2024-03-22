Україна шукає технологічні та іноваційні рішення, щоб здобути перевагу на полі бою.

Співвідношення витрат артилерійських снарядів нині становить 1:7 на користь ворога, але ситуація має покращитись у найближчі місяці. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк.

"Так, якщо порівнювати, то на сьогоднішній день є таке співвідношення, відповідає дійсності - 1 до 7 на користь ворога. Але завдяки ініцативі Європейського Союзу, чеській ініціативі, завдяки пакетам допомоги від інших країн-партнерів, я думаю, що за місяць-два дана різниця буде суттєво зменшена. Такої великої переваги на користь Рф не буде", - прокоментував Гаврилюк.

Він підкреслив, що Україна цінує підтримку всіх країн.

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"Але ми не можемо і не прагнемо змагатися з Росією за кількістю снарядів чи кількістю солдат. Ми шукаємо технологічні рішення, іноваційні, щоб здобути технічну перевагу на полі бою над ворогом. І наявність тих боєприпасів, яка нам буде надана, яка на сьогоднішній день є - ми використовуємо її з більшою ефективністю завдяки кращим системам ураження, які нам надані тими ж парнерами, і висококваліфікованою підготовкою наших артилеристів", - зазначив генерал.

За його словами, нині на полі бою виграє той, чиї снаряди мають більшу дальність і кращу влучність. При цьому Україні потрібно більше ефективних засобів для зміцнення протиповітряного "щита".

"Ми працюємо над цим питанням з рядом країн. Також створено в рамках "Рамштайну" коаліцію протиповітряної оброни, яку очолює Німеччина. В реалізації програми даної коаліції вирішується питання щодо збільшення кількості постачання нам засобів протиповітряної оборони та ракет до них", - сказав Гаврилюк.

Він додав, що територія нашої держави дуже велика і, відповідно, потребує великлї кількості засобів.

Ситуація з боєприпасами в ЗСУ - останні новини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростував перебої з постачанням західної допомоги. За його словами, попри проблеми з військовою допомогою від США, потік західної зброї в Україну повністю ніколи не зупинявся.

Раніше у Міноборони розповіли про результати "Рамштайн-20". Там зазначили, що боєприпаси були головною темою зустрічі, і багато країн заявили про нові пакети допомоги, до яких входять боєприпаси різних калібрів, включно зі 155 мм, 152 мм і 105 мм.

Також УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обнадіїв щодо постачань зброї від ЄС. За його словами, Київ сподівається до квітня отримати достатньо боєприпасів для своїх солдатів, які відчувають нестачу снарядів, щоб дати відсіч російським військам. Крім снарядів, очікується постачання ракет великої та середньої дальності, "щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях".

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