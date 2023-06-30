Інформація буде отримали тільки, коли радіація дійде до датчиків на підконтрольній Україні території.

Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, наразі Україна не має прямого радіаційного контролю на станції, бо вже декілька місяців, як рашисти обмежили доступ до цієї інформації.

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"На сьогодні ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі і по цих датчика ми будемо відслідковувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станцій ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію", - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН.

Присутній на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що дуже сподівається, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

"Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес", - сказав Галущенко.

Загроза теракту на ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, отримали вказівку покинути Запорізьку атомну електростанцію.

В ГУР зазначають, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Голова розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

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