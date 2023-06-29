Не варто створювати паніку, підкреслив міністр охорони здоровʼя.

У разі теракту на Запорізькій атомній електростанції, Київ не відчує наслідки цього злочину.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко в ефірі "Ми-Україна" заявив, що "Київ поза межею впливу". Чиновник додав, що зараз ключове завдання - робити все можливе, щоб запобігти теракту.

"Друге - не створювати паніку і штучного ажіотажу. Навіть якщо щось стається - слухати рекомендації, оскільки саме ці рекомендації, які даються у той конкретний період часу, є прив'язані до конкретної ситуації і радіаційного моніторингу, і це ми проходили уже при багатьох надзвичайних ситуаціях. Коли є надзвичайна ситуація - є рекомендації, вони і їх чітке дотримання… якраз і рятують життя", - підкреслив Ляшко.

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Ситуація на Запорізькій АЕС - новини, які варто знати

Росіяни захопили ЗАЕС та її місто-супутник Енергодар ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Влітку 2022 року стало відомо, що супротивники мінували атомну електростанцію.

20 червня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували об'єкт. За його словами, росіяни зробили найстрашніше - замінували ставок-охолоджувач. Варто зазначити, що Енергоблоки АЕС знаходяться у стані зупину й не виробляють електрику.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона підготувала все для того, щоб здійснити теракт на Запорізькій АЕС.

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