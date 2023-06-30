Троє співробітників "Росатому", які керували діями російських загарбників, були одними з перших, хто погодився покинути станцію.

До 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, і одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.

"Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок - територія окупованого Криму", - повідомляє розвідка.

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При цьому зазначається, що вже відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника директора станції із забезпечення Губарєва.

В ГУР зазначають, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. "Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", - сказано в повідомленні.

Загроза російського теракту на ЗАЕС - головне

Після теракту на Каховської ГЕС ситуація на ЗАЕС, яка захоплена окупантами, стала ще напруженішою тому, що резервуар охолодження наразі не має штатного підживлення водою.

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що ворог біля 4 із 6 енергоблоків розмістив машини з вибухівкою. Він не виключив, що російське керівництво може дати наказ про підрив ЗАЕС.

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