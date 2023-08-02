Недавні удари можуть бути промацуванням російської ППО.

Україна готується до масованої атаки на Москву за участю десятків безпілотників, після недавніх ударів по "Москва-Сіті".

Як пише видання The Wall Street Journal, на столицю Росії злетяться дрони з декількох напрямків і на різних висотах. Видання вважає, що останніми атаками дронів на Москву Україна могла промацувати російську ППО в рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків БПЛА, які злетяться на місто за кількома напрямками і на різних висотах.

Журналісти пишуть, що останні атаки показують, що Україна дуже далеко просунулася в безпілотній промисловості і стала однією з найбільш передових у світі країн з використання БПЛА. Одна з причин: вето США на використання зброї для ударів по РФ. Київ вже почав або незабаром почне виробництво щонайменше шести різних типів безпілотників-смертників великої дальності.

Відео дня

Атаки безпілотників на Москву - подробиці

У ніч на 30 Липня безпілотники атакували Москву, в тому числі, стався удар по офісній вежі "Москва-Сіті", в якій розташовані відразу три російських Міністерства: цифрового розвитку, економічного розвитку, а також промисловості і торгівлі.

У ніч на вівторок, 1 серпня, Москву повторно атакували безпілотні літальні апарати. Як виявилося, БпЛА атакував ту ж вежу "Москва-Сіті", що і в перший раз. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу знаходиться Міністерство економрозвитку Росії.

Повторна атака безпілотниками вежі "Москва-Сіті", яка сталася цієї ночі, може говорити про те, що там знаходиться одна з важливих цілей для українських військових, заявив військовий експерт Роман Світан.

Вас також можуть зацікавити новини: