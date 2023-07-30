Внаслідок нічної атаки безпілотників на Москву постраждали будівлі "IQ-кварталу".
Як повідомляє RTVI при ударі безпілотників по IQ-кварталу в "Москва-Сіті" постраждав офісу Мінцифри. На фото видно, що в будівлях немає вікон, зруйновані внутрішні перегородки.
Вибух у Москві
У ніч на неділю, 30 липня, в Москві пролунав вибух. Були пошкоджені фасади на двох офісних вежах "Москва-Сіті".
Вибух стався в будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті". Повідомлялося, що в результаті "бавовни" на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Пожежі не послідувало.
Пізніше стало відомо, що вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".
За даними ТАСС, два безпілотники, які нібито брали участь в атаці на Москву, були збиті на заході Підмосков'я. Зокрема, вибухи чули в Одинцово.
У Московській повітряній зоні ввели тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт "Внуково" закритий на виліт і приліт, рейси перенаправляються в інші аеропорти.