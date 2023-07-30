При ударі безпілотників по IQ-кварталу в "Москва-Сіті" постраждав офіс Мінцифри країни-агресора.

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Москву постраждали будівлі "IQ-кварталу".

Як повідомляє RTVI при ударі безпілотників по IQ-кварталу в "Москва-Сіті" постраждав офісу Мінцифри. На фото видно, що в будівлях немає вікон, зруйновані внутрішні перегородки.

Вибух у Москві

У ніч на неділю, 30 липня, в Москві пролунав вибух. Були пошкоджені фасади на двох офісних вежах "Москва-Сіті".

Відео дня

Вибух стався в будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті". Повідомлялося, що в результаті "бавовни" на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Пожежі не послідувало.

Пізніше стало відомо, що вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

За даними ТАСС, два безпілотники, які нібито брали участь в атаці на Москву, були збиті на заході Підмосков'я. Зокрема, вибухи чули в Одинцово.

У Московській повітряній зоні ввели тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт "Внуково" закритий на виліт і приліт, рейси перенаправляються в інші аеропорти.

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