Росіяни заявили про потрапляння БПЛА.

У ніч на вівторок, 1 липня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. У мережі публікують відео, на яких можна почути гучні вибухи, як стверджується, в Одинцовському районі Московської області. Також з'явилися знімки пошкодженої вежі "Москва Сіті".

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників при спробі прольоту в Москву збила російська протиповітряна оборона. За його словами, один БПЛА потрапив у вежу "Москви-Сіті", пошкоджено фасад на рівні 17-го поверху.

Відео дня

Тим часом в екстрених службах заявили "ТАСС", що в Підмосков'ї ППО збила один безпілотник.

Оновлено о 04:10: У Міноборони РФ заявили, що українські БПЛА намагалися атакувати об'єкти у Москві. "Двоє знищено над Підмосков'ям, ще один придушений, впав на території Москви-Сіті", - йдеться в заяві.

Вибухи у Москві: останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 30 липня росіяни заявили про звуки вибухів у Москві. У мережі з'явилися фотографії та відео ушкоджень офісної вежі "Москва-Сіті". Відомо, що там знаходяться три російські міністерства: цифрового розвитку, мінекономрозвитку та мінпромторг.

У Міноборони РФ заявили, що столицю атакували три українські дрони. Один БПЛА нібито знищили в повітрі, а ще два - придушили засобами РЕБ, після чого вони впали на "Москва-Сіті".

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