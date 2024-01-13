За словами президента, він вдячний усім державам за "дуже серйозне посилення нашого повітряного щита".

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський і глава французького МЗС з-поміж іншого обговорили оборонні потреби України.

"Зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. Я поінформував про роботу щодо Формули миру. Вдячний Франції за активну участь у цій глобальній роботі", - сказав президент.

Він також назвав дуже символічним той факт, що перший візит нового міністра закордонних справ Франції відбувся "саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО".

"Вже готуємось до форуму в Давосі. До представлення нашої позиції, наших можливостей – спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора", - зазначив Зеленський.

Допомога Франції Україні - останні новини

Франція почне тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Перші льотчики мають прибути до цієї країни на початку 2024-го року. Після тренувань у Франції вони будуть навчатися на курсах, організованих іншими державами-партнерами.

Також УНІАН інформував, що Франція і Велика Британія зробили заяву щодо допомоги Україні. Так, в МЗС Франції зазначили, що "пліч-о-пліч із самого початку наші дві країни працюють разом, щоб гарантувати, що російська агресія стане провалом".

Вас також можуть зацікавити новини: