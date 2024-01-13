З'явилося підтвердження, що президент України виступить на "Всесвітньому економічному форумі".

Президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням у Давосі (Швейцарія).

Як зазначається на сайті "Всесвітнього економічного форуму", який проходитиме 15-19 січня, виступ українського лідера відбудеться вдень 16 числа. Його спеціальне звернення транслюватимуть в рамках панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Участь у цій панелі також братимуть засновник "Всесвітнього економічного форуму" Клаус Шваб та його президент Бьорге Бренде.

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Що відомо про цьогорічний форум у Давосі

14 січня у Давосі на полях "Всесвітнього економічного форуму" відбудеться четверта зустріч радників з національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації пунктів української Формули миру.

Міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило, що мета цієї зустрічі, на якій співголовуватимуть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та голова Офісу президента України Андрій Єрмак, стосуватиметься завершення перемовин на рівні радників з нацбезпеки щодо принципів встановлення довготривалого та справедливого миру в Україні. Ці принципи мають сформувати основу для наступних етапів мирного процесу.

Участь у заході братимуть понад 80 делегацій. Увага зосереджуватиметься на Формулі миру, започаткованій Зеленським у 2022 році.

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