Міністри закордонних справ країн зібралися на перемовини на тлі проблем із продовженням допомоги з боку США.

Велика Британія та Франція заявляють, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинно завершитися поразкою для Путіна. Ця заява пролунала на тлі проблем із продовженням допомоги Україні з боку США.

Як повідомляє The Associated Press, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і його колега з Франції Катрін Колонна наполягають на тому, що агресію Росії не можна заохочувати, відмовляючи Україні у продовженні військової допомоги від ключового партнера - Сполучених Штатів.

Кемерон, виступаючи після переговорів з Колонною в Парижі, сказав, що економіки західних партнерів України "перевершують російську економіку у відношенні 25 до одного чи більше".

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"Ми повинні зробити так, щоб ця економічна сила та ці зобов’язання окупилися. Якщо ми зможемо, я не сумніваюся, що ми зможемо переконатися, що Путін програє, і важливо, щоб він програв", - заявив глава МЗС Британії.

Ні Кемерон, ні Колонна в коментарях журналістам не анонсували нову допомогу Україні. Вони не відповідали на запитання.

"Пліч-о-пліч із самого початку наші дві країни працюють разом, щоб гарантувати, що російська агресія стане провалом", - сказала Колонна.

Кемерон заявив, що підтримка України з боку Великої Британії і Франції триватиме "стільки, скільки буде потрібно". Порівнявши війну з "п'єсою, яка складається з різних актів", він сказав, що союзники України повинні визначити її наступний етап.

"Першим актом була приголомшлива невдача Росії у спробах досягти своїх цілей. Другим актом був контрнаступ України влітку 2022 року, блискучий успіх, який показали українці, відкинувши росіян, повернувши половину втраченої території. Третій акт був складнішим на суші. Але четверта дія ще не написана, і ми повинні переконатися, що пишемо її правильно разом з нашими друзями та партнерами із західного світу", - заявив Кемерон.

Допомога для України

Республіканці в Сенаті заблокували законопроект про зовнішню допомогу на суму $110,5 млрд, $61 мільярд з яких передбачений для України. Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання подальшого надання США допомоги Україні буде вирішуватися вже у наступному році.

Водночас США досі вдається надсилати зброю Україні. Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, з якого надсилаються пакети допомоги.

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