Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Після зустрічі Коаліції охочих європейські лідери разом з президентом Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з президентом США Трампом щодо мирних зусиль.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Telegram.

"Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", - наголосив Сибіга.

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За його словами, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Що відомо про візит європейських лідерів до України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці четверо лідерів країн-союзниць України прибули до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.

Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді. За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

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