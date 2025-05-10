Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. На вокзалі їх зустріли українські високопосадовці.

Сьогодні вранці в Київ прибули лідери Франції, Польщі, Великої Британії та Німеччини.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на залізничному вокзалі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска зустріли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За Туском до столиці разом на потязі прибули й новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський премє'р Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

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Примітно, що українські чиновники зустрічали своїх гостей у строгих костюмах. Європейські лідери були у піднесеному настрої та посміхалися.

На залізничному вокзалі були серйозно посилені заходи безпеки.

Також було оприлднено кадри з мандрівки Стармера, Макрона та Мерца до Києва. Примітно, що з ними не було Туска.

Політики охоче позували журналістам та жваво спілкувались. На задньому фоні був помітний невеликий український прапорець.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в столиці України раді вітати коаліцію рішучих. За його словами, сторони мають багато роботи та чимало тем для обговорення.

"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", - зазначив Єрмак.

Візит європейських лідерів до України

Вчора до Львова на День Європи прибули делегації 35 держав. Європейську делегацію очолила верховна представниця ЄС Кая Каллас. Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували життям, захищаючи Україну від РФ

Перед візитом до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що країни Європи розробили декларацію про припинення вогню в Україні. За словами Мерца, декларація "багато в чому ідентична пропозиції про 30-денне припинення вогню", оскільки європейці підтримують цю ініціативу президента США Дональда Трампа.

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