Загалом в Україні ЗСУ ліквідували 314 тисяч 290 окупантів.

Збройні сили України ліквідували за останню добу ще 820 російських окупантів, які прийшли з війною на українську землю.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 314 тис. 290 (+820 за добу) осіб.

Танків окупантів було знищено 5 тис. 377 (+15) одиниць, бойових броньованих машин - 10 тис. 104 (+18), артилерійських систем - 7 тис. 647 (+58), реактивних систем залпового вогню - 884 (+2).

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Засобів протиповітряної оборони було знищено 582 (+2) одиниці, літаків - 323 (+1), гелікоптерів - 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5 тис. 675 (+26), крилатих ракет - 1 тис. 562 (+1).

Крім того, кораблів/катерів було знищено 22 одиниці, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 10 тис. 20 (+47) та спеціальної техніки - 1 тис. 83 (+2). У Генштабі зауважили, що дані ще уточнюються.

ЗСУ завдали нових ударів по армії РФ

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії російських загарбників.

Українська ППО знищила, зокрема штурмовик Су-25 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Бійці ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби ППО та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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