Українські війська 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Минулої доби, 14 листопада, авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, наша ППО знищили штурмовик Су-25, 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Бійці ракетних військ також не залишились в стороні - вони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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Водночас росіяни завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені цивільні. Приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура зазнали руйнувань.

"Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - новини з фронту

За даними ISW, російські окупанти, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на полі бою в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на східному фронті. Однак наразі незрозуміло, чи зможуть вони повністю відновити ініціативу, коли ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Противник не полишає планів атакування Куп’янська і намагається повернути позиції південніше та північніше Бахмута. Однак на цьому напрямку ворог зазнає величезних втрат.

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