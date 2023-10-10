Зокрема, Сили оборони знищили шість ворожих танків, три ББМ, сім артилерійських систем, 17 БпЛА.

За добу українські захисники ліквідували 450 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно вже склали 283 080 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої техніки. Зокрема від початку вторгнення ворог втратив:

танків ‒ 4 829 (+6 за останню добу) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,

артилерійських систем – 6 713 (+7) од,

РСЗВ – 808 (+0) од,

засобів ППО ‒ 544 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17) од,

крилатих ракет ‒ 1 530 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 961 (+2) од.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 жовтня російські загарбники атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", 27 із 36 БпЛА було знищено.

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Крім того, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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