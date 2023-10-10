За добу українські захисники ліквідували 450 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно вже склали 283 080 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також Сили оборони знищили чимало ворожої техніки. Зокрема від початку вторгнення ворог втратив:
- танків ‒ 4 829 (+6 за останню добу) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,
- артилерійських систем – 6 713 (+7) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 544 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 1 530 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 961 (+2) од.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 жовтня російські загарбники атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", 27 із 36 БпЛА було знищено.
Крім того, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.