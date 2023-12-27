Серед різних досягнень, можливих у результаті війни, найбільше українців орієнтується на звільнення всіх полонених та повернення депортованих людей.

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе у війні в короткостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Зазначається, що віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно.

Сумнівається у перемозі лише 5% опитаних. Водночас, порівняно із груднем 2022 року, дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (у грудні 2022 року таких було 15%, а стало 25%).

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Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на Півдні дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими. Віра в перемогу України домінує у всіх вікових групах.

"Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% - у найближчі кілька місяців, 21% - до літа 2024 року, ще 31% - через 1-2 роки", - йдеться у результатах опитування.

До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів. Водночас прихильники найпесимістичнішого сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, - в абсолютній меншості (2,5%).

В регіональному розрізі частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1-2 роки, коливається від 27% на Півдні до 36% на Заході країни. Тих, хто вірить у перемогу до літа 2024 року, найменше на Сході (16%) і найбільше на Півдні (25%).

Водночас кількість прихильників найоптимістичнішого сценарію перемоги у найближчі кілька місяців майже однакова в усіх макрорегіонах (5-7%).

"Якщо говорити про можливі здобутки у війні, яким українці готові надати перевагу, то простежується чіткий зв’язок досягнень у війні із порятунком власних громадян, запитом на справедливість і покарання Росії", - зазначають соціологи.

Так, серед різних досягнень, можливих у результаті війни, найбільше українців орієнтується на звільнення всіх полонених і повернення депортованих українців (69%).

Друге місце посідають три результати, які однаково важливі для громадян: вступ України до НАТО для гарантованого захисту від нової війни (42%), покарання всіх російських військових злочинців (42%) та відшкодування усіх збитків, завданих економіці та громадянам (41,5%).

В регіональному розрізі звільнення всіх полонених і повернення депортованих громадян є лідером суспільних преференцій загалом по країні, але найвищий запит - на Півдні (80%).

Вступ України до НАТО як гарантія захисту від нової війни приблизно однаково важливий в усіх макрорегіонах (від 39% на Заході до 44% у Центрі). Відшкодування усіх збитків, завданих економіці та громадянам, найчастіше називали в Центрі (46%) та на Півдні (48%). Так само на Півдні більш високий, ніж в інших регіонах, запит на покарання всіх російських військових злочинців (46%).

"Кожен четвертий українець (26%) вважав би розпад Росії як держави досягненням у результаті війни. При цьому існують значні регіональні відмінності в оцінці цього варіанту", - повідомили автори дослідження.

Так, на Заході найбільша частка місцевого населення вважала би це здобутком (40%). У Центрі та на Сході - 23% і 24%, відповідно, вважають це ймовірним здобутком у війні. Натомість на Півдні лише 10% віддали б таку перевагу над іншими можливими здобутками та результатами.

*** Загальнонаціональне соціологічне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня. Опитано було 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях (окрім Донецької, Луганської та АР Крим) та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю та типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Останні дані соціологів

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, згідно з яким взимку українці очікують на покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці.

Очікування стосовно ситуації на фронті є найбільш оптимістичними: у покращення вірять 46%. За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% - не чекають жодних змін.

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