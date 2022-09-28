Президент запропонував Канаді очолити глобальні зусилля щодо розмінування території України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформуючи про розмову з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

За словами президента, розмова була "дуже конкретною" і стосувалася передусім того, як Канада може збільшити підтримку України.

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"Серед іншого, обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Я запропонував прем’єр-міністру Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів", - сказав президент.

Він наголосив, що через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. "І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати", - зазначив Зеленський.

Розмінування в Україні

Як писав УНІАН, за інформацією МВС станом на середину серпня поточного року, п'ята частина території України забруднена мінами та іншими боєприсами, що не розірвалися.

За оцінкою ДСНС, наданою в червні, саперам знадобиться 10 років, щоб розмінувати українські землі.

Для допомоги у гуманітарному розмінуванні в Україні розпочнуть навчання добровольців за двома програмами підготовки – саперів та ідентифікаторів.

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