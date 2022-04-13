Українські рятувальники щодня знешкоджують тисячі небезпечних предметів, але ця робота на роки.

На офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Про це повідомляється у Telegram-каналі служби.

Зазначається, що відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) у розрізі регіонів.

Крім того, повідомляється, що подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті ДСНС або за номером 101.

ООН називає Україну однією з найбільш замінованих країн у світі

За даними бюро, навіть до початку повномасштабного військового вторгнення Росії 1,8 мільйона українців перебували в оточенні мін з 2014 року.

За оцінкою українських рятувальників, майже половину території країни потрібно розміновувати. Близько 300 тисяч км² забруднені вибухонебезпечними предметами.

Вас також можуть зацікавити новини: