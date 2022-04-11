Близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднені вибухонебезпечними предметами.

Гуманітарне розмінування потрібно буде провести на майже половині території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Бондарь.

За його словами, вже провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно провести комплекс заходів з гуманітарного розмінування.

"За нашими попередніми оцінками - це близько 300 тисяч квадратних кілометрів... Це майже половина території нашої країни", - наголосив Бондарь.

Представник ДСНС зазначив, що піротехніки першою чергою працюють над розмінуванням населених пунктів. Серед наступних напрямків - розмінування доріг.

"Після цього ми можемо тільки вийти на сільськогосподарські угіддя і вже працювати з фермерськими господарствами і з іншими аграріями стосовно проведення посівних робіт тощо", - сказав Бондарь.

За його словами, зараз піротехніками щоденно в середньому вилучається і знешкоджується 2-6 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Показники ці зросли майже в 10 разів (у порівнянні з ситуацією до російського вторгнення - УНІАН)", - зазначив представник Служби.

З 24 лютого, за словами Бондаря, піротехніки ДСНС знешкодили понад 48 тисяч боєприпасів, зокрема, близько 2 тисяч авіаційних бомб різного калібру.

"Основні зусилля піротехнічних підрозділів зараз зосереджені на Ірпінсько-Бучанському напрямку, Бороварсько-Чернігівському напрямку. Також це Ніжинський напрямок. Це Сумська область: всі ми знаємо - Тростянець і інші населені пункти", - зазначив Бондарь і додав, що піротехніки також працюють, зокрема і у Харкові.

Представник ДСНС також наголосив, що окупанти залишали вибухонебезпечні предмети на розтяжках у приватних подвір'ях та у меблях всередині помешкань.

Він закликав українців з районів, де перебували окупанти, перед поверненням додому звертатися до ДСНС чи поліції, аби будинок було попередньо обстежено.

Як писав УНІАН, відступаючи російські загарбники мінують наші території, будівлі, свою залишену техніку, тіла загиблих громадян, аби спричинити ще більше жертв.

Зокрема, у Бучі російські загарбницькі війська у квартирах, де знаходили українську символіку, залишали міни-розтяжки. У Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання вбитих російськими окупантами.

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