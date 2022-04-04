Протягом 8 років майже 2 млн осіб проживали в оточенні мін.

Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Протягом 8 років майже 2 млн осіб проживали в оточенні мін.

Про це повідомляється в Twitter Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Україна – одна з найзамінованіших країн у світі. Ще до початку військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", - пише прес-служба управління.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав, що повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування.

Зазначається, що у зв'язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники, РНБО в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги.

"Будьте обережні там, де йшли вуличні бої! Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. Пам'ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", - додали у відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: