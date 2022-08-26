При цьому удари по українському Криму можна завдавати з усіх видів наявного озброєння.

Україна має право завдавати ударів по території Росії, але існують обмеження на використання зброї від США та партнерів. Щодо ударів по українському Криму жодних обмежень нема.

Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Україна має законне право завдавати удари по воєнних цілях РФ, в тому числі на території РФ. Якщо розглядати Крим або інші тимчасово окуповані території, то тут взагалі ні в кого не повинно виникати жодних сумнівів і застережень", - заявив Мельник.

Водночас експерт закликав розуміти, що проведення "референдумів" на окупованих територіях не обмежуватиме свободу дій України в плані завдавання ударів по російських цілях.

"Дехто на Заході починає здіймати паніку, буцімто з моменту, коли Росія проведе "референдуми" й оголосить ці території своїми, на Україну начебто накладатимуться якісь обмеження. Це повний абсурд, що яскраво демонструється на прикладі Криму. Далі – те, що стосується обіцянок чи домовленостей з нашими партнерами. Дійсно, є певні занепокоєння. У разі, якщо Україна завдаватиме ударів по території РФ, наше право на це не ставиться під сумнів, але це має бути не американська зброя, щоб не дати Росії приводу завдати удару по одній з країн-членів НАТО. Ці застереження є доволі обґрунтованими, тому зобов’язань необхідно дотримуватися попри нюанси, які є", - зазначив експерт.

Мельник вважає, що конкретна назва чи калібр зброї, якою Україна може завдавати ударів по об’єктах у Криму, в далекому тилу ворога, не принципові.

"Головне, що треба розуміти – що Україна має засоби. Чи це наші диверсійні групи, чи це безпілотники турецького, українського, американського виробництва, чи це ракети українського і зарубіжного виробництва. Тому я не став би заглиблюватися в тактико-технічні характеристики тих чи інших видів озброєння. Тим більше, що я підтримую позицію нашої влади, яка зберігає певну інтригу, не визнає цих ударів, не розкриває деталі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, серія вибухів у тимчасово окупованому Криму спричинила небачену паніку. Однак експерти кажуть, що говорити про наближення деокупації півострова ще зарано.

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