На переконання експерта, політичний ефект ударів по півострову також значно перевищив очікування.

Серія вибухів у тимчасово окупованому Криму спричинила небачену паніку. Однак говорити про наближення деокупації півострова ще зарано.

Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На його переконання, паніка на півострові навіть перевершила очікування. Проте висновки щодо наближчення деокупації Криму все ще "надто оптимістичні".

"Я думаю, що це надто передчасні і надто оптимістичні висновки щодо того, що відбувається на Кримському півострові. Водночас мушу визнати, що рівень паніки, який там виник, також дещо перевищує очікування. Можна говорити про політичні і стратегічні цілі, які Україні вдалося досягти, попри те, що наша країна не визнає цих ударів. Політичний ефект цих акцій значно перевищив очікування, які були", - зазначив Мельник.

Експерт пояснив, що має на увазі, кажучи про політичний ефект. За його словами, за класикою ведення війни, будь-які воєнні дії мають суто військові або військово-політичні цілі.

"Метою удару по Новофедорівці було знищення запасів озброєння і літаків. У Джанкої, окрім знищення запасів, які там були, ставили мету ще й виведення з ладу, принаймні тимчасово, транспортної інфраструктури, підрив логістичного ланцюжка. Не знаю, наскільки розглядали цей другий складник політичного ефекту, але тут треба визнати, що цей удар був надзвичайно ефективним з погляду досягнення політичних цілей", - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Аналітики ISW вважають, що бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, операція зі звільнення Криму почалась.

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