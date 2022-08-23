Кримські татари є українськими громадянами і в їх інтересах має розвиватися Крим.

Крим має бути повернений Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.

"Ми вважаємо захоплення Криму незаконним, неконституційним. Це наша принципова позиція з погляду морального і юридичного. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це важливо для всього регіону і для світової безпекової системи", - наголосив він.

За його словами, кримські татари є українськими громадянами і в їх інтересах має розвиватися Крим. Він додав, що "Кримська платформа" має надзвичайну вагу, і "кримські татари, що зазнали великих страждань за свою історію, борються за мирне життя на своїй батьківщині".

"У цьому процесі Туреччина і далі підтримує український уряд і кримських татар", – наголосив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що війна "має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України".

Як раніше повідомляв УНІАН, більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Аналітики ISW вважають, що бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, операція зі звільнення Криму почалась.

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