За словами Джеймса О'Браєна, Путін "блефує", коли намагається переконати інші країни в тому, що час грає на боці Росії.

Високопоставлений дипломат у справах Європи та Євразії у Державному департаменті США Джеймс О'Браєн є оптимістом стосовно можливостей України розпочати перемовини щодо вступу до Європейського Союзу, незважаючи на опозицію Угорщини. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Він додав, що є позитив від візиту президента України Володимира Зеленського до США цього тижня, і висловив надію, що Україна зможе вийти переможницею у війні з Росією за умови продовження міжнародної підтримки.

"Гадаю, було дуже корисно для президента України Володимира Зеленського сюди приїхати. Ми бачимо, що Україна повернула більш ніж половину території, яку Росія забрала з лютого 2022 року. Вона продовжує просуватись на полі бою. Вона відкрила власні торговельні шляхи в Чорному морі і це ключ до її економічного відновлення", - зазначив О'Браєн.

За його словами, нині президент Росії Володимир Путін намагається дочекатись результатів виборів до Європарламенту 2024 року та президентських виборів у США в листопаді наступного року, перш ніж іти на будь-які мирні ініціативи стосовно України.

Крім того, О'Браєн вважає, що Путін "блефує", коли намагається переконати інші країни в тому, що час грає на боці Росії і РФ переможе. Він також припустив, що Путін сподівається завдати шкоди українцям обстрілами цивільної інфраструктури та на якісь кардинальні зміни в міжнародній підтримці України.

"З допомогою, яку планують надати наші європейські партнери, а потім надамо ми, ми гадаємо, що Україна зможе розбудувати цей успіх і вийти переможницею у цій війні. В результаті Україна буде добре підготовленою, щоб стати заможною і її населення з нетерпінням очікує на членство в Європейському Союзі та трансатлантичних організаціях, таких як НАТО. Все це добре для безпеки та добробуту Сполучених Штатів", - підсумував американський чиновник.

Допомога Заходу Україні - останні новини

В ЄС переконані, що зможуть подолати опір Орбана у питанні виділення допомоги Україні. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що президент України Зеленський вміє переконувати, тож у підсумку рішення ЄС має бути позитивним.

Також УНІАН повідомляв, що у Білому домі розповіли про ситуацію зі схваленням допомоги для України. Як заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Адміністрація США і особисто президент Джо Байден докладають значних зусиль, аби спонукати Конгрес до ухвалення додаткового фінансування для підтримки України.

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