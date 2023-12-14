Президент США особисто продовжує спонукати американських законодавців до схвалення підтримки України.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки, а також особисто американський президент Джо Байден докладають значних зусиль, аби спонукати Конгрес до ухвалення додаткового фінансування, зокрема, для підтримки України. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я не говоритиму про те, що ми робимо, про те, чого ви не бачите у ЗМІ, але наша команда продовжує дуже й дуже тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій, поки вони ведуть ці переговори. І ми подивимось, як це розвиватиметься", – наводить його слова "Укрінформ".

Він зазначив, що 12 грудня було оголошено про черговий пакет допомоги для України. Проте до кінця року закінчилося мало часу, "тож не так вже й багато можливостей, щоби забезпечити оборонну допомогу Україні".

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Кірби також наголосив, що ухвалити цей законопроект американських законодавців спонукає й особисто Джо Байден. За словами представника Білого дому, адміністрація готова брати участь у "добросовісних переговорах" та йти на компроміси. Проте він наголосив, що для просування вперед це повинні робити обидві сторони.

"Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль", – резюмував він.

Допомога Україні від США

Ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів, де передбачено 61 млрд доларів на Україну. Однак документ досі не схвалений американськими законодавцями.

12 грудня перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським Джо Байден заявив про виділення нового пакету допомоги і наголосив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви в роботі на свята, "перш ніж вони дадуть Путіну величезний різдвяний подарунок".

Проте ЗМІ дедалі частіше публікують матеріали про те, що Конгрес, швидше за все, не встигне схвалити допомогу до Різдва.

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