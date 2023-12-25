Росіяни тиснуть майже з 16 напрямків лише по лінії оборони Авдіївки, каже очільник МВА Віталій Барабаш.

Серед передових сил України зростає почуття тривоги через скорочення поставок зброї та боєприпасів, а також ознаки того, що прихильність міжнародних партнерів слабшає. Про це пише Independent.

Українські військові побоюються, що російські окупаційні війська можуть прорвати оборонні лінії ЗСУ в районі Авдіївки та забезпечити успіх протягом декількох днів, якщо США не зобов’яжуться надати більше допомоги. Інтенсивні бої за місто не вщухають, ворог обстрілює його щогодини.

"Дуже складна ситуація, дуже складна, але хлопці з Сил оборони тримаються", – зазначив в коментарі виданню голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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За його словами, в Авдіївці зараз дуже гаряче. Він наголосив, що Україні терміново потрібна додаткова допомога, аби утримати місто.

"Протягом останніх п’яти днів ворог активно застосовує десятки одиниць техніки. Наші військові спалюють це обладнання; майже все збито. Противник тисне майже з 16 напрямків саме по лінії оборони Авдіївки. Найважливішими для їхніх атак є Авдіївський коксохімзавод і Степове. І, звичайно, напрямок на Первомайськ, Опитне, Водяне, куди намагаються зайти з флангів", – пояснив Барабаш.

Він додав, що найбільше Сили оборони по всьому фронту зараз потребують якомога більше боєприпасів калібру 155 мм, а також більше HIMARS.

Водночас речник 47 окремої механізованої бригади України, яка утримує північні околиці Авдіївки, Дмитро Лазуткін розповів журналістам, що ні для кого не секрет, що саме західні поставки зброї дозволили його військовим протистояти натиску набагато більшого сусіда.

"Звичайно, допомога Заходу має велике значення. Наша бригада воює в основному на західній техніці, у нас є "Бредлі", у нас є САУ "Паладин", боєкомплект до них є вкрай важливим для того, щоб наші військові могли ефективно вести бойові дії. На даний момент в Авдіївці є що тримати, і є потужні засоби, щоб не дати ворогу агресивно просуватися", – сказав він.

Військовий додав, що Україна стикається з безжальним ворогом в Авдіївці, а російські війська навіть не зупиняються, щоб забрати тіла своїх солдатів – ними всипані поля від стін Авдіївського коксохімзаводу до залізничної станції села Степове.

Інший високопоставлений український командир, який побажав залишитися неназваним, сказав, що у Сил оборони Авдіївки достатньо боєприпасів, щоб вистояти на нинішніх позиціях, але недостатньо для того, щоб змусити Росію зупинитися, якщо ситуація загостриться.

"Деякі речі неможливо передбачити. Наприклад, росіяни почали використовувати нові версії ракет С-400 для ураження наземних цілей у Києві, а це означає, що нам потрібно більше ракет Patriot, ніж ми очікували раніше. (...) Ця війна стала війною на виснаження, і ми повинні деякий час утримувати лінію, щоб перемогти", – пояснив він.

Військовий зауважив, що зараз Україна дійсно залежить від міжнародної підтримки. Йдеться про допомогу, зокрема, з боку США, Великої Британії, країн ЄС і Південної Кореї.

"Звичайно, це не означає, що ми припинимо боротьбу без сторонньої допомоги. У нас надто багато прикладів перед очима, щоб знати, що ця війна – геноцид, і ніхто тут не хоче, щоб його місто розділило долю Бучі чи Маріуполя. Йдеться лише про кількість втрат, які ми матимемо в нашій боротьбі", – констатував він.

Допомога Україні: останні новини

Видання Forbes пише, що вміст останніх пакетів допомоги Україні свідчить про зміну військової стратегії. Зокрема, в останньому пакеті підтримки від США містилися захисні бар'єри HESCO, велика кількість боєприпасів та обладнання для підриву.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон натякнув на можливе збільшення допомоги Україні. За його словами, в країна дивляться, "які елементи витрат ми могли б закласти на багаторічній основі".

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