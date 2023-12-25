В останньому пакеті допомоги від США, зокрема, включені захисні бар'єри HESCO.

Вміст пакетів допомоги, що надходять в Україну, зазвичай дає уявлення про стан війни та допомагає спрогнозувати майбутні етапи військових операцій. Як пише Forbes, наприклад, напередодні українського контрнаступу до пакетів допомоги входила низка бронетехніки та інших систем, необхідних для наступу на російські війська.

Водночас у останньому пакеті допомоги від США для України включено велику кількість боєприпасів, обладнання для підриву та загородження HESCO.

"Хоча багато з цих предметів були очікуваними, включення загороджень HESCO вказує на можливий зсув у військових діях України в бік більшої оборонної спрямованості".

Як нагадує видання, загородження HESCO - це розбірні зварні сітчасті кошики, які розкладаються у великі куби. Після розкладання ці куби заповнюються ґрунтом і з'єднуються між собою, утворюючи стіну.

"Стіна HESCO здатна витримати потужний вибух і зупинити більшість снарядів прямої наводки, пропонуючи більший захист, ніж бетонна стіна. Крім того, команда солдатів, оснащена фронтальним навантажувачем, може швидко заповнити ці кошики, фактично створивши дуже сильну оборонну позицію за лічені години", - йдеться у статті. Враховуючи їх широке використання американськими військовими, цілком ймовірно, що в наявності були значні запаси, які можна було б передати Україні.

"Поставка загороджень HESCO в Україну вказує на необхідність для українців швидко зайняти оборонну позицію, ймовірно, для відбиття нового наступу, розпочатого російськими військами… Ці бар'єри дадуть українським військам можливість укріпити свої позиції і побудувати експедиційні бази вздовж нинішніх ліній.... Такі позиції буде важко захопити російським військам", - пише Forbes.

Крім того, зазначається, що ці загородження стануть у нагоді ЗСУ під час утримання плацдарму на Лівобережжі Херсонщини, де вонеи протистоять багаточисленному російському угрупованню.

"Піддони з розібраними загородженнями HESCO можуть бути легко доставлені до Кринок, щоб українські морські піхотинці могли укріпити свої позиції, що дозволить їм відбити наступні хвилі атак", - йдеться у статті.

Крім того, загородження HESCO дозволять українським силам швидко встановити оборонні позиції біля Бахмута та Авдіївки і дозволять українцям укріпити ключові об'єкти інфраструктури в цьому районі, що дозволить їм краще протистояти російській артилерії.

"Поставка загороджень HESCO також може свідчити про довгостроковий план українських сил зайняти більш оборонну позицію. Ця оборонна стратегія, яка вимагає менше ресурсів, стає все більш важливою, оскільки іноземна підтримка може потенційно зменшитися. Однак така зміна позиції, швидше за все, є лише тимчасовою, що дозволяє українцям виграти час для отримання обладнання, яке вже було обіцяно іншими країнами. Крім того, це дає українським військам вирішальний час для тренувань з новопридбаною технікою, зокрема, винищувачами, обіцяними США", - додають у Forbes.

Допомога від США Україні

Раніше у США назвали три пріоритети допомоги Україні на зимовий період - посилення можливостей української протиповітряної оборони, зміцнення енергетичної інфраструктури, передача резервного обладнання та матеріалів.

Останній пакет допомоги від США було оголошено в середині грудня. До нього увійдуть додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.

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