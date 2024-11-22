За словами Михайла Самуся, якби Україні передали "нормальну" систему ПРО, аналогічні атаки були б нейтралізовані.

Україна наразі не здатна збивати ракети, аналогічні тим, яка влучила по місту Дніпро 21 листопада. Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За його словами, якщо б Україні передали "нормальну" систему ПРО, аналогічні атаки були б нейтралізовані, і у Росії залишився б лише один варіант - ядерний удар.

"І то, величезні сумніви, чи воно пройде через американську ПРО. І тоді, дійсно, ми би грали вже трошки в рівну, особливо після приходу Трампа", - сказав аналітик.

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На думку Самуся, наразі чинний президент США Джо Байден вирішив дозволити Києву бити з далекобійної зброї по території РФ, щоб "насолити" раднику з національної безпеки Джейку Салівану.

"Саліван навіщось сказав, що українці винуваті. Навіщо він це казав? Мабуть, йому не сподобалось рішення Байдена. Мені так здається. Можливо, тут є жарт трошки, чесно кажучи. Тим більше, що була комунікація, Байден повідомив Трампу, Трамп сказав: окей".

Удар Росії по Дніпру 21 листопада - що відомо

Нагадаємо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вранці 21 листопада РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей удар, заявивши, що "божевільний сусід вкотре показав, як він боїться".

Раніше правитель РФ Володимир Путін заявив, що 21 листопада Росія вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на нещодавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території". За словами Путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Орєшніка", а ціллю удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".

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