За його словами, удар по Україні був демонстрацією того, наскільки боїться Путін.

У День Гідності та Свободи Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. За його словами, у цей день "наш божевільний сусід вкотре показав, як він боїться".

"Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - сказав президент.

Відео дня

Зеленський наголосив, що диктатор Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати Україні вирватися з його рук. Натомість президент подякував всім українцям та українкам, "які захищають країну від цього зла".

"Стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - додав президент.

Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

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