Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.
Зокрема, у президента України запитали, чи змінилися з української сторони умови для відкриття переговорів з Росією, або й досі є незмінними і стосуються вимоги виведення усіх російських військ з відновленням українського кордону зразка 1991-го року, у тому числі виведення військ з окупованого Донбасу і Криму.
"Я вірю - як і більшість країн - що на другому саміті миру у листопаді, російські представники мають бути присутніми, інакше ми не досягнемо життєздатних результатів. Я не хочу, аби вони завадили нам підготувати спільний план. Якщо увесь світ хоче їх за столом (переговорів), тоді ми не можемо бути проти цього", - сказав Зеленський.
Як додав президент, справедливий мир для України має створити можливість відновити українську територіальну цілісність, але "це не означає, що ми повинні це робити лише силою зброї".
"Це є бажаним для усього світу, щоби зупинити Путіна, аби кордони були обов'язковою умовою. Сьогодні ми перебуваємо на лінії фронту, поки Росія прагне вести війну. І тоді ми зможемо урегулювати ці питання дипломатично, якщо Росія цього захоче", - сказав Зеленський.
Коли закінчиться війна в Україні - думка Зеленського
Раніше Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що в єдності можна спробувати закінчити гарячу стадію війни до кінця року. Водночас, план завершення війни буде готовий у будь-якому випадку.
"Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни", – сказав Зеленський.