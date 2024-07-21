Донедавна український президент заперечував можливість переговорів з російським диктатором і навіть видав відповідний указ.

Гаряча фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року без силового повернення окупованих територій. Україна готує відповійдний план, який запропонують Росії, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. (...) Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни", – сказав він.

На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії", однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою.

Відео дня

"Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю", – наголосив він.

При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним.

"На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. (...) Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує", – пояснив президент.

Можливість переговорів з Путіним

Як писав УНІАН, у жовтні 2022 року після того, як Кремль влаштував фейковий "референдум" на окупованих територіях України щодо їх приєднання до РФ, президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про неможливість ведення переговорів з очільником РФ Володимиром Путіним.

Після того Зеленський неодноразово пояснював, що переговори з Путіним не мають сенсу, оскільки російський диктатор використовує переговорний процес, щоб виграти час для відновлення сил і нового нападу.

Однак влітку 2024 року риторика Зеленського помітно змінилася і він допустив можливість таких переговорів, зокрема через посередників.

Вас також можуть зацікавити новини: