Також там конкретизували плани Росії.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу розповіла, що ракетний удар, який стався сьогодні вранці, був передбачуваний: противник намагається нашкодити інфраструктурі правобережжя та розосередити Сили оборони.

"У нашій зоні відповідальності найболючішим стала атака на Криворізький напрямок, де ворог поцілив по торговельному центру та житлових кварталах. На жаль, є загиблі та постраждалі, наразі триває пошуково-рятувальна операція...", - сказала вона.

Гуменюк вважає, що такі атаки ворог продовжуватиме. "Ми попереджали, що з погіршенням погодних умов ворог може активізуватися. Абсолютно зрозумілим було те, що використовувати будуть різні ракети, різного базування і характеристики для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони, виснажити її", - розповіла полковник.

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Вона додала, що передувала ракетному удару дронова атака, яка відбулась вночі. На її думку, таким чином, ворог, очевидно, вишукував системи протиповітряної оборони й проміряв маршрути ймовірного руху ракет "на потім". Як уточнила військова, таке можна припустити, оскільки запуски ракет були зосереджені не тільки на регіонах, які прилягають до державного кордону України.

"Вони якраз намагалися поцілити й у глибину країни, і навіть до західних рубежів", - каже Гуменюк.

Вона також прокоментувала ситуацію на Херсонщині. Там, за словами спікерки, ворог намагається компенсувати нестачу авіаційного компонента артилерійським, та продовжує терор мирного населення. Зокрема, обстрілює з лівого берега протилежний - правий. Причому відбувається це не тільки на напрямку Херсонщини - потерпає також Миколаївщина. Йдеться про протилежний берег Кінбурнської коси через Дніпро-Бузький лиман, де російські окупанти регулярно обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади.

За інформацією Гуменюк, таким чином противник намагається максимально охопити різні напрямки вздовж лінії бойового зіткнення, щоб розосередити зусилля Сил оборони України. Також ворог хоче якомога більше нашкодити інфраструктурі правобережжя, оскільки розуміє, що від цього залежить логістика та забезпечення підрозділів на лівому березі.

Окрім того, російська армія прагне тримати під вогневим контролем саму річку Дніпро. Водночас Гуменюк зазначила, що контрбатарейна боротьба триває також з боку ЗСУ та результати бойової роботи Сил оборони мають полегшувати "ділянку місцевості", яку утримують українські підрозділи на лівобережжі.

"Там вдалось знищити 15 одиниць автобронетехніки противника. І, як слідство цього, ворог за минулу добу використовував лише три спроби штурмових дій і вже без застосування техніки. Вони знов зазнали суттєвих втрат і не ризикують зараз штурмувати за підтримки бронетехніки", - розповіла спікерка.

Вона додала, що натомість після довготривалої паузи загарбники спробували активізувати авіацію - залучили по плацдарму, який утримують ЗСУ, некеровані авіаційні ракети. На думку Гуменюк, це зміна тактики – певне приміряння ворогом, який шукає результативних способів впливу.

"Але результату позитивного вони для себе не досягли - ми продовжуємо утримувати позиції, плацдарм залишається під нашим контролем, а ворог зазнає втрат", - акцентує полковник.

Росія сильно вдарила по Дніпропетровщині ракетним ударом

8 січня внаслідок ракетного удару в Україні загинули щонайменше три людини, понад 30 постраждали, серед них - діти. Внаслідок масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Криворізькому району є руйнування торгового центру, багатоповерхівок та приватних будинків. У Кривому Розі багато обривів електромереж, перебої зі світлом, не працює електротранспорт.

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