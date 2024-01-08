Триває ліквідація наслідків удару.

Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу України загинули щонайменше три людини, понад 30 постраждали.

"8 січня. Ворог випустив десятки ракет по мирним містам та селам України. Станом на зараз 33 людини постраждали, двоє людей загинуло. Триває ліквідація наслідків обстрілу", - повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

За інформацією Кулеби, внаслідок масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Криворізькому району є руйнування торгового центру, багатоповерхівок та приватних будинків.

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"Ворог бив по цивільним об’єктам. На жаль, є одна загибла жінка. Один поранений", - зазначив Кулеба, додавши, що ускладнює ситуацію негода, яка вирує у регіоні.

Так, у Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. На місцях у посиленому режимі працюють фахівці.

За словами Кулеби, у місті Новомосковськ також триває ліквідація наслідків.

"Там 24 постраждалих. П’ятеро з них - діти. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Усім людям надається необхідна допомога. Працюють екстрені служби, влада", - написав представник ОП.

Ворог також поцілив по Харківщині. У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Наразі відомо про двох постраждалих.

У місті Зміїв з-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи ще тривають.

У Запорізькій області ракети ворога влучили у житлові райони Запоріжжя. На місцях працюють фахівці.

"Станом на зараз - четверо людей поранені. Їм надається медична допомога", - повідомив Кулеба.

Крім того, вибухи були на Хмельниччині. Наразі на місці прильотів працюють екстрені служби.

"На жаль, є один загиблий", - повідомив Кулеба.

Згодом перший заступник начальника ОВА Тюрін уточнив, що внаслідок ракетної атаки на Хмельниччині загинули двоє людей. Сили ППО збили дві ракети в межах області.

Після опівдня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що зросла кількість потерпілих у Кривому Розі та Новомосковську.

"За уточненими даними, у Новомосковську вже 27 постраждалих через ракетний удар. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти. У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Ракетний обстріл України 8 січня - деталі

Сьогодні, 8 січня, Росія у черговий раз обстріляла Україну ракетами. Зранку стало відомо, що окупанти влучили боєголовками у житлові квартали Запоріжжя – повідомлялось, що постраждало двоє людей - чоловік та жінка.

Також у Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів внаслідок ракетної атаки. Влучання також були зафіксовані у Харкові та області.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. Крім того, ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там внаслідок "прильоту" загинула 62-річна жінка, зруйнована приватна оселя.

Голова ОВА повідомив, що у Новомосковську після удару росіян виникла пожежа, вибуховою хвилею перекинуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто. Лисак повідомив, що у місті, попередньо, 24 постраждалих, з них п'ятеро - діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

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