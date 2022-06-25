Міноборони продовжує обговорювати з партнерами України щодо необхідності постачання сучасних танків і літаків.

Протикорабельні системи, які Україна отримає від країн-партнерів, дозволять посилити спроможність українського флоту в захисті інтересів нашої держави в Чорному морі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ICTV.

Також, за його словами, до України надійдуть додаткові системи MLRS.

"Буде більше систем MLRS і, відповідно, до них ракети з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Головне, що ми продемонструємо нашим партнерам, що ми справно вміємо застосовувати цю доктрину", - зазначив Резніков.

За його словами, Міноборони продовжує обговорювати з партнерами України щодо необхідності постачання сучасних танків і літаків. Резніков наголосив, що поки політичне рішення про надання такої техніки не прийнято.

"Підтримка від інших країн - дуже важлива та критична. Саме завдяки цьому ресурсу Україна переможе", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Пакет військової допомоги включає зброю і військове обладнання.

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