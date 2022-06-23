У Пентагоні зазначили, що озброєння допоможе Україні захистити демократію.

США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги. Київ отримає всього 450 мільйонів доларів.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Сполучені Штати анонсують Додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання в допомозі Україні захистити свою демократію перед обличчям неспровокованої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому Кірбі вказав, що пакет військової допомоги включає зброю і військове обладнання, в тому числі:

високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS;

десятки тисяч боєприпасів для артилерії;

патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тисяч снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку і приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню.

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