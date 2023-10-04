Завдяки новій допомозі українська держава може частково усунути гостру нестачу озброєння, зазначили журналісти.

Україна отримає від США багато конфіскованої іранської зброї, а також боєприпаси.

Це допоможе нашій державі частково усунути гостру нестачу озброєння, пише CNN у середу, 4 жовтня, посилаючись на відомості американських чиновників.

"США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикаються українські військові, оскільки вони очікують додаткових грошей і обладнання від США та їхніх союзників", - дізналися журналісти.

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За словами співбесідників видання, Центральне командування США може оголосити про таку політику вже цього тижня.

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США допомагають Києву протидіяти збройній агресії з боку РФ, зокрема, надають озброєння та техніки. Водночас Іран став союзником Росії - росіяни отримали від іранської сторони дрони-камікадзе й активно використовують їх для ударів по українській землі.

Наприкінці вересня стало відомо, що Управління з контролю за іноземними активами американського Міністерства фінансів наклало санкції на п’ять організацій і двох фізичних осіб, що знаходяться на іранській території, в Гонконзі, Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах та Туреччині, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва безпілотників в Ірані.

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