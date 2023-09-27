Окрім кількох компаній, під санкції потрапили громадяни Китаю та Ірану.

У середу, 27 вересня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на п’ять організацій і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані.

Як повідомили в американському Мінфіні, ці компанії та особи організовували закупівлі компонентів для іранської програми з виробництва безпілотників. У відомстві наголосили, що Іран постачає Росії БпЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із двигунів, закуплених мережею, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий у небі над Україною.

"БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують громадян України та атакують її критично важливу інфраструктуру. Сполучені Штати в координації з нашими союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БпЛА Росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим акторам", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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Під санкції США потрапили такі компанії:

іранська Pishgam Electronic Safeh,

гонконзька Hongkong Himark Electron Model Limited,

турецька Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

турецька Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,

Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Крім того, Штати запровадили санкції і проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.

Санкції проти Ірану

Останніми місяцями на Іран було накладено низку санкцій через постачання озброєння Росії. Не осталася осторонь і Україна. У травні президент Зеленський ініціював запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

У липні 2023 року Рада Євросоюза створила новий режим санкцій проти Ірану на тлі підтримки російської війни проти України. Зокрема, було заборонено експорт деталей, які використовуються у виробництві дронів з країн ЄС до Ірану.

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