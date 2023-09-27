У середу, 27 вересня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на п’ять організацій і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані.
Як повідомили в американському Мінфіні, ці компанії та особи організовували закупівлі компонентів для іранської програми з виробництва безпілотників. У відомстві наголосили, що Іран постачає Росії БпЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із двигунів, закуплених мережею, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий у небі над Україною.
"БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують громадян України та атакують її критично важливу інфраструктуру. Сполучені Штати в координації з нашими союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БпЛА Росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим акторам", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Під санкції США потрапили такі компанії:
- іранська Pishgam Electronic Safeh,
- гонконзька Hongkong Himark Electron Model Limited,
- турецька Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
- турецька Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,
- Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Крім того, Штати запровадили санкції і проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.
Санкції проти Ірану
Останніми місяцями на Іран було накладено низку санкцій через постачання озброєння Росії. Не осталася осторонь і Україна. У травні президент Зеленський ініціював запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.
У липні 2023 року Рада Євросоюза створила новий режим санкцій проти Ірану на тлі підтримки російської війни проти України. Зокрема, було заборонено експорт деталей, які використовуються у виробництві дронів з країн ЄС до Ірану.