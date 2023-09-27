США запровадили санкції проти мережі з виробництва дронів в Ірані / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У середу, 27 вересня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на п’ять організацій і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані

Як повідомили в американському Мінфіні, ці компанії та особи організовували закупівлі компонентів для іранської програми з виробництва безпілотників. У відомстві наголосили, що Іран постачає Росії БпЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із двигунів, закуплених мережею, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий у небі над Україною.

"БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують громадян України та атакують її критично важливу інфраструктуру. Сполучені Штати в координації з нашими союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БпЛА Росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим акторам",  – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. 

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Під санкції США потрапили такі компанії:

  • іранська Pishgam Electronic Safeh,
  • гонконзька Hongkong Himark Electron Model Limited,
  • турецька Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
  • турецька Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,
  • Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Крім того, Штати запровадили санкції і проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.

Санкції проти Ірану

Останніми місяцями на Іран було накладено низку санкцій через постачання озброєння Росії. Не осталася осторонь і Україна. У травні президент Зеленський ініціював запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

У липні 2023 року Рада Євросоюза створила новий режим санкцій проти Ірану на тлі підтримки російської війни проти України. Зокрема, було заборонено експорт деталей, які використовуються у виробництві дронів з країн ЄС до Ірану. 

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