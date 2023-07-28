Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відправить в Україну дев'ять автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів Росії.

Як повідомляє пресслужба USAID, безпілотники Skydio 2+ оснащені 4K камерами будуть передані Офісу генпрокурора України.

"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 тисяч випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях", – йдеться у повідомленні USAID.

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Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Воєнні злочини Росії в Україні

Після початку повномасштабної війни між Україною та РФ рашисти вчинили безліч воєнних злочинів: вбивства цивільних, катування дітей, обстріли будинків мирних жителів, руйнування лікарень, школ та здійснення екоциду.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таємно розпорядився передати докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

В Україні вже були винесені судові вироки російським військовим, які вбивали цивільних під час окупації північних областей України.

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