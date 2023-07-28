Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відправить в Україну дев'ять автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів Росії.
Як повідомляє пресслужба USAID, безпілотники Skydio 2+ оснащені 4K камерами будуть передані Офісу генпрокурора України.
"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 тисяч випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях", – йдеться у повідомленні USAID.
Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.
Воєнні злочини Росії в Україні
Після початку повномасштабної війни між Україною та РФ рашисти вчинили безліч воєнних злочинів: вбивства цивільних, катування дітей, обстріли будинків мирних жителів, руйнування лікарень, школ та здійснення екоциду.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таємно розпорядився передати докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
В Україні вже були винесені судові вироки російським військовим, які вбивали цивільних під час окупації північних областей України.