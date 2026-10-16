В України великий дефіцит ракет до Patriot: Зеленський розкрив причину кризи

Україна не є пріоритетом в отриманні цих боєприпасів.

Україні важливо працювати з Європою та США для отримання ракет до систем Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, нагадавши, що Київ отримує від Вашингтона ракети PAC-2 та PAC-3 за програмою PURL.

"Все фінансує Європа. Тобто це не безкоштовно, не подарунки. Зараз є великий дефіцит, більшість PAC-2 та PAC-3 віддається на Близький Схід. Це не якась таємниця - ми не є пріоритетом щодо виділення PAC-2 та PAC-3. Але ми вдячні за ту кількість ракет, які ми можемо отримати за програмою PURL. Ми вдячні НАТО, європейцям, які це фінансують, і США", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна отримує ці ракети до ППО не лише від Сполучених штатів. За словами президента, Київ також працює над їх отриманням від інших країн світу, зокрема Європи.

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"Ми збираємо по 2-5-10: скільки зможемо домовитися, щоб забрати та доставити відповідних ракет в Україну для захисту людей. Ми захищаємо інфраструктуру, енергетику передусім", – наголосив Зеленський.

Ракети до ППО: що відомо

Раніше низка західних ЗМІ повідомили про критичну нестачу ракет до Patriot в Україні. Зокрема The Washington Post писало про те, що станом на 7 жовтня в України залишалося всього 10 ракет і їх було витрачено під час атак. Наразі, за інформацією видання, Київ має лише "пару" таких боєприпасів.

Видання CNN взагалі повідомляло про те, що в України закінчилися запаси ракет до Patriot. За даними журналістів, під час останнього масованого обстрілу РФ з використанням балістики, майже всі ракети не були перехоплені через нестачу ППО.

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