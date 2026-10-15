В України закінчилися запаси ракет до Patriot, - CNN

Такі обставини залишають Україну більш вразливою до російських атака балістичними ракетами.

В України закінчилися ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot американського виробництва, через що країна стала вразливішою до атак російськими балістичними ракетами. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

Президент України Володимир Зеленський багаторазово попереджав, що в України закінчуються американського виробництва ракети-перехоплювачі до Patriot. Ці перехоплювачі є одним з небагатьох видів оборонної зброї, здатних збивати балістичні ракети.

Однак, перехоплювачі є дорогими і дефіцитними в усьому світі, оскільки інші країни виснажили власні запаси або прагнули посилювати власні оборонні системи на тлі війни в Ірані.

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За даними джерела CNN, "майже усі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через нестачу ракет-перехоплювачів". Зокрема, російські балістичні ракети уразили три ТЕЦ у Києві і завдали ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові під час атаки у ніч на 14 жовтня.

Це вже не перший випадок, коли в України повністю закінчуються перехоплювачі до Patriot і Зеленський постійно відкрито говорив про свою постійну боротьбу щодо отримання більших запасів.

У середині серпня телеканал CNN став першим медіа, якому було надано доступ до систем Patriot на українській території, і на той час українські посадовці розкрили інформацію про те, що в країні практично закінчилися перехоплювачі. Тоді Зеленський повідомив, що його дні присвячені "мільйонам" телефонних дзвінків з союзниками щодо співпраці з укладення угод про отримання більше "Петріотів". У серпні президент України зазначив, що в Києва на озброєнні була лише десята частина ракет-перехоплювачів, терміново необхідних.

Через місяць тональність висловлювань Зеленського була більш обнадійливою, оскільки звучало твердження про те, що Україна "отримає ліцензії на виробництво ракет до Patriot від США. Але президент ССША Дональд Трамп зрештою відмовився сказати, чи він узгодив це рішення, а ліцензії так і не були надані.

Це відбувалося до того, як відносини між Зеленським і Трампом стали дедалі гострішими в останні дні, після укладення Вашингтоном угоди з імпорту російського дизельного пального і посилення тиску на Україну з вимогою припинити її удари по російській нафтовій промисловості.

Проблеми зі зброєю

Раніше на цьому тижні, за даними двох європейських посадовців, адміністрація Трампа попередила Україну та союзників у Європі, що США можуть призупинити європейські закупівлі американської зброї через механізм PURL і надання Києву розвідувальної інформації, якщо Україна не припинить далекобійні удари по російським енергетичним об’єктам.

Попередження від Державного департаменту США і Пентагону були надіслані на вихідних посадовцям в Україні та Європі, включно з донесенням цього до українських командирів безпосередньо від американських військових.

Водночас, Трамп наполягав, що США не припиняли ділитися розвідданими з Україною.

Якщо адміністрація Трампа вирішила призупинити європейські закупівлі зброї через механізм PURL – це загрожуватиме будь-яким майбутнім поставкам перехоплювачів Patriot.

Дефіцит ракет до Patriot

Як повідомляв УНІАН, влітку Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі попросив надати терміновий "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів Patriot, щоб захиститися від балістичних ракет Росії. Зокрема, йшлося про 300 перехоплювачів.

Водночас, Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

9 жовтня Трамп заявив, що домовився з ініціатором війни Володимиром Путіним про постачання на американський та світові ринки мільйонів тонн дизельного пального.

Це рішення Трампа обурило Зеленського. Президент України заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з нею - це очевидна слабкість.

Натомість США припинили ділитися розвідувальною інформацією з Україною, бо нібито багато разів просили Україну припинити завдавати удари по російським НПЗ.

Зеленський заявив, що Україна може піти на поступки США та припинити удари по російських НПЗ, але натомість просить ракети для Patriot для захисту від російських атак.

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