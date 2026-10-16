Є лише пара штук: Україна залишилася без ракет Patriot, – WP

Станом на 7 жовтня залишалося всього 10 ракет.

В України практично не залишилося ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot на тлі посилення російських атак. Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела.

"Станом на 7 жовтня залишалося всього 10 ракет; їх було витрачено під час атак. Наразі залишилося лише пара штук", – повідомив виданню український чиновник.

Ще одне джерело, обізнане з критичною ситуацією в системі ППО України, підтвердило, що в країні закінчилися ці ракети, які є життєво необхідними для перехоплення російських балістичних ракет.

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"Ситуація вкрай напружена. Щодня гинуть ні в чому не винні мирні жителі", – заявив український чиновник.

CNN також писав про вичерпання українських запасів Patriot. За даними видання, майже всі балістичні ракети під час останньої російської атаки не були перехоплені через брак Patriot.

ЗРК Patriot – одні з найпопулярніших систем протиповітряної оборони у світі. Їхні запаси вичерпані через інтенсивне використання як в Україні, так і на Близькому Сході. Інтенсивність обох конфліктів призвела до того, що запаси ракет – як у США, так і в світі загалом – скоротилися до критичного рівня.

Адміністрація Трампа визначила пріоритетним завданням прискорення закупівлі та виробництва нових ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, однак виготовлення однієї такої ракети може займати до 36 місяців.

При цьому ракети для України постачаються за програмою PURL, згідно з якою європейські країни оплачують Вашингтону поставки зброї для Києва.

Високопоставлений представник НАТО заявив у четвер, що механізм PURL продовжує функціонувати, а "боєприпаси для систем ППО, зокрема перехоплювачі для комплексів Patriot, продовжують надходити".

Однак український чиновник висловив невдоволення тим, як саме надається ця допомога.

"З травня поставки стали нерегулярними, і зараз ніхто не може з упевненістю гарантувати, що вантаж дійсно прибуде", – зазначив він.

США та Україна – новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може піти на поступки США і припинити удари по російських НПЗ, але натомість просить у США ракети для Patriot.

Також раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска ввела обмеження на роботу терміналів Starlink, які використовуються на українських ударних безпілотниках. Зв’язок із терміналами почав зникати при швидкості руху близько 160 км/год, через що деяким підрозділам довелося скасовувати атаки.

Також 12 і 13 жовтня десятки російських ракет вразили цілі в Києві практично без попередження від системи оповіщення, яка зазвичай задіюється на основі даних американської супутникової або радіоелектронної розвідки.

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