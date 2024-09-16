Зокрема, йдеться про надання Україні нових можливостей для завдання ударів по російським аеродромам, військовим базам і сховищам.

Можливість завдавати ракетних ударів вглиб російської території є важливою частиною "плану перемоги" України. Про це радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко сказав в ефірі телемарафону.

Коментуючи можливість зняття заборони на глибокі удари по РФ західними ракетами, Лещенко відзначив, що у Білому домі чекають на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським цього місяця під час сесії Генеральної асамблеї ООН. "Вони хочуть почути український план перемоги", - сказав Лещенко.

За словами радника керівника ОП, раніше Зеленський наголошував на тому, що план перемоги України залежить від президента США Джо Байдена.

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Як зазначає Лещенко, план перемоги України передбачає отримання Україною нових можливостей. "А нові можливості означають бити по тим аеродромам, військовим базам, сховищам, де зберігаються ракети, звідки злітають літаки, які потім бомблять українську землю і знищують українські міста, вбивають українських цивільних. Відповідно, до того моменту, поки ми не отримаємо цей дозвіл, ми не можемо говорити про реалізацію цього плану перемоги. Тому, від президента Байдена багато залежить", - підкреслив Лещенко.

Радник керівника ОП наголосив, що у Байдена є можливість схвалити історичне рішення перед завершенням своєї політичної кар'єри і дати Україні необхідні можливості. Такі можливості Україна не отримала під час попередніх років президенства Байдена.

"Це можливість записати своє ім'я у підручники історії. На такій мажорній ноті, я сподіваюся, президент США цим скористається, тому що для Америки й України - це одні й ті самі цілі. Це цілі демократії і захисту прав людини, і право кожної нації визначати своє майбутнє без озирання на Москву", - сказав Лещенко.

За його словами, в США досі пам'ятають про Кубинську і Карибську кризу, коли світ зупинився за крок до ядерної катастрофи, і це впливає на хід внутрішніх дискусій в США щодо зняття обмежень для України.

"Те покоління політиків, до якого належить Джо Байден, вони пам'ятають, і вони усе ще залишаються в полоні цих уяв, що є якісь червоні лінії, які не можна перетинати, як свого часу за крок до ядерної катастрофи зупинилися Хрущов і Джон Кеннеді, і тому, вони досі вірять, що Путін може таке вжити, але, Україна показала контрнаступом у Курській області, що червоних ліній, у тому розумінні, як вони були півстоліття назад - їх більше не існує. Частина російської території окупована вже більше місяця. Жодних заходів для того, щоби деокупувати із застосуванням ядерної зброї, Росія не вживає, а іншу зброю вона вже завжди застосовувала два з половиною роки", - сказав Лещенко.

Він вважає, що Росія неспроможна реалізувати в реальному житті ті страхи, які вона поширює.

"Ми сподіваємося, що під завісу завершення каденції (президенства Байдена) перевага буде на користь українського сценарію", - сказав Лещенко.

Український план перемоги: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. Цей план перемоги включає кілька пунктів - чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.

За даними видання BILD, окрім ударів вглиб Росії "план перемоги" також передбачає готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту, таким чином це буде "тимчасове заморожування ситуації". В Офісі президента заявили, що Більд поширив фейк.

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